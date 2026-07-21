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Генпрокуратура Армении хочет возбудить дело на племянника Карапетяна

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Генпрокуратура Армении намерена завести уголовное дело против одного из лидеров оппозиционной партии "Сильная Армения" Нарека Карапетяна, заявил адвокат, член партии Арам Вардеванян. Нарек Карапетян - племянник главы партии, руководителя ГК "Ташир" Самвела Карапетяна.

"Сегодня в 15:00 Центризбирком предоставит депутатские мандаты лицам, прошедшим в парламент по итогам выборов, в том числе, Карапетяну. А в 17:00 ЦИК рассмотрит ходатайство Генпрокуратуры о возбуждении уголовного преследования и лишении свободы Нарека Карапетяна", - сказал Вардеванян журналистам перед зданием ЦИК.

Неизвестно, о каком обвинении идет речь.

"Мы не имеем сведений, о чем идет речь. Но могу сказать однозначно, что это очередное политическое преследование", - сказал Вардеванян.

По данным ЦИК, на парламентских выборах партия премьер-министра Никола Пашиняна "Гражданский договор" набрала более 49,7% голосов. Этот результат позволит партии единолично сформировать новое правительство. Партия "Сильная Армения" главы ГК "Ташир" Самвела Карапетяна набрала около 23,3% голосов, блок "Армения" экс-президента Армении Роберта Кочаряна - более 9,9%.

Генпрокуратура Армения Центризбирком Нарек Карапетян Сильная Армения Самвел Карапетян
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