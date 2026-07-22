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Страны ЕС одобрили участие Великобритании в кредите на 90 млрд евро для помощи Украине

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Совет ЕС объявил, что страны Евросоюза одобрили участие Великобритании в оказании помощи Украине в рамках кредита в 90 млрд евро.

"Солидарность ЕС с Украиной является ключевым приоритетом ирландского председательства. Сегодняшнее одобрение отражает общую приверженность ЕС и Великобритании поддержке Украины (...). Участие Великобритании в кредите на поддержку Украины позволит Киеву также закупать продукцию у британских оборонных производителей (...)", - заявила министр иностранных дел и торговли председательствующей в Совете ЕС Ирландии Хелен Макэнти.

Совет напомнил, что рамочное соглашение ЕС на сумму 90 млрд евро призвано оказать помощь Украине в удовлетворении ее "самых неотложных потребностей в 2026 и 2027 годах". Кредит предоставляет Украине 60 млрд евро для инвестиций в оборонно-промышленные мощности, включая закупку оборонной продукции; 30 млрд евро предоставляются в качестве прямой экономической и бюджетной поддержки.

В Брюсселе пояснили, что теперь Украина сможет закупать продукцию у более широкого круга оборонных производителей. Одобрение странами ЕС последовало за соглашением о вкладе Лондона, подписанным между ЕС и Великобританией 13 июля.

"Участие Великобритании в кредите стало возможным благодаря тому, что страна выполняет три условия для участия третьих стран, изложенные в регламенте о кредитах поддержки Украины. Великобритания обязалась внести справедливый и соразмерный финансовый вклад в покрытие расходов, связанных с заимствованием; заключила соглашение о партнерстве в области безопасности и обороны с союзом и уже оказывает значительную финансовую и военную поддержку Украине", - говорится в коммюнике Совета ЕС.

Также сообщается, что в ближайшие дни Совет официально утвердит в письменной форме участие Великобритании в кредите. Решение вступит в силу в тот же день, когда оно будет опубликовано в "Официальном журнале" ЕС.

Евросоюз Великобритания Украина Хелен Макэнти Ирландия Совет ЕС
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