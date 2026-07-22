Генпрокуратура Армении не получила разрешения ЦИК арестовать племянника Самвела Карапетяна

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Центризбирком Армении отклонил ходатайство Генпрокуратуры о лишении свободы одного из лидеров оппозиционной партии "Сильная Армения" Нарека Карапетяна.

"ЦИК вернул в Генпрокуратуру ходатайство о лишении свободы Нарека Карапетяна, что означает, что ходатайство отклонено. Вопрос о применении ареста или домашнего ареста Карапетяна не обсуждается", - заявил адвокат Карапетяна Арам Вардеванян журналистам у здания комиссии.

По его словам, ожидается, что "в скором времени против Карапетяна будет выдвинуто незаконное, абсурдное обвинение и применена мера пресечения, не связанная с арестом".

До этого ЦИК удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры о начале уголовного преследования Карапетяна.

Вардеванян сообщил, что обвинение касается дела, по которому в начале июня был арестован один из ближайших соратников Карапетяна - член совета партии "Сильная Армения" Алик Алексанян. Следственный комитет Армении обвинил его по статьям "материальное стимулирование с целью участия в собрании" и "легализация доходов, полученных незаконным путем, в особо крупном размере".

Нарек Карапетян - племянник главы партии, руководителя ГК "Ташир" Самвела Карапетяна, который содержится под домашним арестом.

Депутатский мандат Карапетян-младший получил 21 июля.