Поиск

Генпрокуратура Армении не получила разрешения ЦИК арестовать племянника Самвела Карапетяна

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Центризбирком Армении отклонил ходатайство Генпрокуратуры о лишении свободы одного из лидеров оппозиционной партии "Сильная Армения" Нарека Карапетяна.

"ЦИК вернул в Генпрокуратуру ходатайство о лишении свободы Нарека Карапетяна, что означает, что ходатайство отклонено. Вопрос о применении ареста или домашнего ареста Карапетяна не обсуждается", - заявил адвокат Карапетяна Арам Вардеванян журналистам у здания комиссии.

По его словам, ожидается, что "в скором времени против Карапетяна будет выдвинуто незаконное, абсурдное обвинение и применена мера пресечения, не связанная с арестом".

До этого ЦИК удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры о начале уголовного преследования Карапетяна.

Вардеванян сообщил, что обвинение касается дела, по которому в начале июня был арестован один из ближайших соратников Карапетяна - член совета партии "Сильная Армения" Алик Алексанян. Следственный комитет Армении обвинил его по статьям "материальное стимулирование с целью участия в собрании" и "легализация доходов, полученных незаконным путем, в особо крупном размере".

Нарек Карапетян - племянник главы партии, руководителя ГК "Ташир" Самвела Карапетяна, который содержится под домашним арестом.

Депутатский мандат Карапетян-младший получил 21 июля.

Армения Генпрокуратура Сильная Армения Центризбирком Нарек Карапетян Самвел Карапетян Арам Вардеванян
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Трамп пообещал уничтожать мосты и электростанции в Иране в ответ на удары по судам в Ормузе

 Трамп пообещал уничтожать мосты и электростанции в Иране в ответ на удары по судам в Ормузе

Температура воздуха в Японии превысила 40 градусов Цельсия

 Температура воздуха в Японии превысила 40 градусов Цельсия

На востоке Афганистана из-за наводнений погибли больше 40 человек

 На востоке Афганистана из-за наводнений погибли больше 40 человек

Белорусские военные опровергли создание укрепрайонов на границе с Украиной

Турпоток из России на Шри-Ланку резко снизился из-за дефицита авиаперевозок

 Турпоток из России на Шри-Ланку резко снизился из-за дефицита авиаперевозок

Лавров сообщил, что встретится с Рубио 23 июля в Маниле

 Лавров сообщил, что встретится с Рубио 23 июля в Маниле

Белоруссия понизила минимальные экспортные цены на ряд молочных продуктов для РФ

 Белоруссия понизила минимальные экспортные цены на ряд молочных продуктов для РФ

AP сообщило об одобрении Трампом ядерного соглашения с Эр-Риядом

 AP сообщило об одобрении Трампом ядерного соглашения с Эр-Риядом
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3270 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10682 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 111 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 450 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 177 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 253 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 476 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2519 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 87 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 75 материалов