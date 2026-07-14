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Европейский регулятор рекомендовал авиалиниям избегать полетов над рядом стран Ближнего Востока

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Европейское агентство безопасности полетов (EASA) рекомендовало всем авиалиниям приостановить полеты над Бахрейном, Кувейтом, Катаром и ОАЭ в связи с возобновлением военных действий на Ближнем Востоке, говорится в заявлении агентства.

"Все операторы должны прекратить полеты в воздушном пространстве Бахрейна, Кувейта, Катара, ОАЭ и воздушном пространстве над водами Оманского залива в пределах района полетной информации Маската", - сообщается на сайте EASA во вторник.

В заявлении отмечается, что усилия Ирана по установлению контроля над Ормузским проливом, удары по коммерческим судам и военные действия США в регионе создают высокий риск для самолетов, пролетающих над перечисленными странами.

Рекомендация будет действовать до 29 июля, однако срок ее действия может быть пересмотрен.

В ночь на вторник американские военные нанесли очередную серию ударов по Ирану. В ответ в Корпусе стражей исламской революции (КСИР) заявили об ударах по американским объектам в Бахрейне и Иордании.

Хроника 28 февраля – 14 июля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
EASA Иран США Ближний Восток Ормузский пролив
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