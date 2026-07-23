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США перебросили на ближневосточные базы дополнительно около 80 боевых самолетов

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - На фоне военной эскалации с Ираном США за последние дни перебросили на Ближний Восток около 80 боевых самолетов для усиления размещенной там авиационной группировки.

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Данные опубликованы на авиационном ресурсе Military Air Tracking Alliance (MATA).

С европейских авиабаз в регион прибыли три эскадрильи истребителей F-16, эскадрильи истребителей F-35A и F-15E, а также около 20 штурмовиков A-10. Они, в частности, размещены на авиабазах в Иордании, Израиле и Саудовской Аравии. Общее количество боевых самолетов на ближневосточных авиабазах в настоящее время достигает 150 единиц.

Кроме того, США значительно нарастили количество самолетов-заправщиков в регионе, которые должны обеспечивать длительность боевых миссий истребителей и переброску дополнительных боевых самолетов из Европы. Всего там находится 97 воздушных танкеров KC-46A и KC-135, которые размещены, в том числе в Израиле и Саудовской Аравии.

Еще более 100 боевых самолетов базируются на двух американских авианосцах и авианесущем десантном корабле, которые находятся на боевом дежурстве в Аравийском море к юго-востоку от Ирана.

Хроника 28 февраля – 23 июля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
США Ближний Восток самолеты
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