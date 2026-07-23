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Палата представителей одобрила проект оборонного бюджета США в $1,15 трлн

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Палата представителей США с небольшим перевесом голосов поддержала проект оборонного бюджета (NDAA) на 2027 финансовый год в почти $1,15 трлн, пишет The Hill.

"За" проголосовали 216 конгрессменов, "против" высказались 212, говорится в публикации.

При этом семь республиканцев не поддержали документ, а шесть демократов проголосовали "за".

The Hill поясняет, что принимаемый ежегодно NDAA обычно пользуется поддержкой обеих партий, однако в этом году документ столкнулся с трудностями в конгрессе на фоне конфликта США и Ирана.

Теперь проекту оборонного бюджета предстоит пройти рассмотрение в Сенате США, а после одобрения верхней палатой NDAA поступит на подпись президенту.

Палата представителей США оборонный бюджет
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