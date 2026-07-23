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США нанесли удары по иранскому городу Эндимешк и военному объекту в провинции Бушир

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Вооруженные силы США нанесли ракетный удар по объекту близ города Эндимешк, который расположен на юго-западе Ирана, передает агентство Mehr со ссылкой на местные власти.

Кроме того, по сообщению агентства Fars, повторному удару подвергся военный объект в провинции Бушир на юге Исламской республики.

Ранее иранские СМИ сообщали об американских ударах по объектам в городах на западе, юге и востоке страны.

В частности, ракетный удар был нанесен по объекту в окрестностях городов Ахваз, расположенного на юго-западе Ирана, и Сирик на побережье Ормузского пролива. Два взрыва первоначально произошли в окрестностях города Бушир на побережье Персидского залива.

Хроника 28 февраля – 23 июля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
США Иран Эндимешк Бушир
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