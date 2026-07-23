Мэра мексиканского Темоака застрелили в здании муниципалитета

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Мэр мексиканского города Темоак Валентин Лавин, ранее переживший покушение, застрелен в здании муниципалитета, сообщает CBS News.

Судмедэксперты и полиция обнаружили тело чиновника в административном здании, прокуратура начала операцию по задержанию причастных.

Лавин, связанный с партией президента Клаудии Шейнбаум, пережил вооруженное нападение в январе.

По официальным данным, с 2006 года в Мексике убиты почти 100 мэров, включая троих в 2026 году. Власти отмечают, что нападения на местных чиновников часто совершают преступные группировки, действующие в районах, где картели борются за территорию.