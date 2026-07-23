Рубль укрепляется в паре с юанем в четверг утром благодаря растущей нефти

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Китайский юань умеренно снижается на Московской бирже при открытии торгов в четверг; рубль укрепляется благодаря растущей нефти и приближающемуся налоговому периоду.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,5235 руб. (-2,1 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 5,47 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Мировые цены на нефть активно растут в четверг на фоне продолжающейся эскалации конфликта на Ближнем Востоке, Brent торгуется выше $97 за баррель. Американские вооруженные силы завершили 12-ю подряд серию ночных ударов по Ирану, которые продолжались пять часов, сообщило Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM). Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана в свою очередь заявил об ударе беспилотниками по авиабазе ВС США "Али аль-Салем" и лагерю "Аль-Адаири" в Кувейте. В ночь на четверг в генеральном штабе армии Кувейта сообщали, что силы противовоздушной обороны отражают атаки иранских беспилотников.

Кроме того, йеменские хуситы заявили, что провели "качественную военную операцию" против двух саудовских танкеров в Красном море, утверждая, что суда нарушили морскую блокаду.

Цены на нефть

Цена сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:01 по московскому времени составила $97,05 за баррель, что на 3,17% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В среду они подорожали на 3,36%, до $94,07 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 2,51%, до $89,01 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость увеличилась на 2,95%, до $86,83 за баррель. Обе марки торгуются на максимумах за шесть недель.

"Нефтяной рынок столкнулся с редкой ситуацией, когда риски для поставок исходят одновременно от перебоев в судоходстве через Баб-эль-Мандебский и Ормузский проливы", - отмечает аналитик Phillip Nova Приянка Сачдева. "Премия за геополитический риск вернулась в цены на нефть, однако для устойчивого роста рынка потребуются свидетельства продолжительных перебоев в судоходстве или существенных сбоев в поставках", - говорит она.

Совет директоров Банка России 24 июля возьмет паузу в цикле снижения ключевой ставки, оставив ее на уровне 14,25% годовых, считает подавляющее большинство аналитиков. Они полагают, что регулятору потребуется больше времени для оценки проинфляционных рисков, в частности, со стороны топливного рынка.

В июне ЦБ вопреки консенсусу снизил ключевую ставку лишь на 25 базисных пунктов (до 14,25% годовых), в то время как рынок ждал сокращения на 50 базисных пунктов - до 14% годовых. Сигнал о будущей направленности денежно-кредитной политики остался умеренно мягким: ЦБ будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ставки на ближайших заседаниях в зависимости от устойчивости замедления инфляции, динамики инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий.

Инфляция в РФ за неделю с 14 по 20 июля составила 0,17% после также 0,17% с 7 по 13 июля, 0,31% с 30 июня по 6 июля, 0,22% с 23 по 29 июня, 0,25% с 16 по 22 июня, 0,15% c 9 по 15 июня, 0,20% с 2 по 8 июня, сообщил в среду вечером Росстат. Существенный вклад в инфляцию, как и в предыдущие недели, внес рост цен на бензин и дизельное топливо, но его темпы несколько замедлились - на 1,66% и 1,87% соответственно (неделей ранее - 2,25% и 3,18%). С начала месяца рост потребительских цен к 20 июля составил 0,60%, с начала года - 4,82%. Из данных за 20 дней июля этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 20 июля ускорилась до 5,84% с 5,62% на 13 июля (на конец июня составляла 6,02%, замедление годовой инфляции в начале июля было связано с тем фактом, что в 2025 году тарифы ЖКХ были проиндексированы с 1 июля, а в этом году их индексация перенесена на 1 октября), если ее высчитывать из недельной динамики.

Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио 23 июля провели в Маниле "на полях" министерских мероприятий по линии АСЕАН подробный обмен мнениями, информирует российское внешнеполитическое ведомство. "Проведен обстоятельный обмен мнениями по широкому кругу двусторонней и международной повестки дня в развитие недавних контактов на высшем уровне", - говорится в сообщении МИД, размещенном на сайте ведомства.

"При обсуждении украинской проблематики С.В.Лавров довел до американского коллеги информацию о реальном положении дел на линии боевого соприкосновения и акцентировал недопустимость дальнейшей накачки киевского режима вооружениями и в целом дестабилизирующей политики европейских стран, до сих пор стремящихся нанести России "стратегическое поражение", - отметили на Смоленской площади.

Сообщается, что Лавров "вновь подтвердил готовность российской стороны к политико-дипломатическому урегулированию конфликта и приверженность тем предложениям, которые были выдвинуты американской стороной на встрече президентов В.В.Путина и Д.Трампа в Анкоридже и на которые российский лидер дал согласие".

"В среду рубль продолжил восстанавливаться. Во второй половине недели видим возможности для дальнейшего укрепления нацвалюты. Способствовать этому будут динамика цен на нефть, рост предложения иностранной валюты со стороны экспортеров в преддверии пика налоговых выплат (отчисления со стороны крупных нефтегазовых компаний по нашим оценкам вырастут относительно июня в 1,6 раза за счет выплаты квартального НДД, что увеличит их потребность в рублевой ликвидности), а также результаты заседания ЦБ РФ, на котором мы ожидаем сохранения ключевой ставки на текущем уровне 14,25% годовых", - полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Богдан Зварич.

Данные факторы, на взгляд Зварича, могут способствовать отступлению пары юань/рубль в середину диапазона 11-11,5 рубля, а доллар при этом может прийти в район 76 рублей к пятничному закрытию.