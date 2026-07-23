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Lockheed Martin увеличила чистую прибыль и выручку в II квартале

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Американская военно-промышленная компания Lockheed Martin резко увеличила чистую прибыль во втором квартале 2026 года, показатель превысил прогнозы рынка.

Как говорится в сообщении компании, чистая прибыль в апреле-июне составила $1,84 млрд, или $7,94 на акцию, по сравнению с $342 млн, или $1,46 на акцию, за сопоставимый период предыдущего года. Показатель второго квартала 2025 года включал единовременные списания на сумму более $1,7 млрд.

Квартальная выручка Lockheed Martin повысилась на 11% до $20,06 млрд.

Опрошенные FactSet аналитики в среднем прогнозировали чистую прибыль компании на уровне $7,19 на акцию при выручке в $19,34 млрд.

Доходы авиационного подразделения Lockheed Martin выросли на 9% (до $8,11 млрд), подразделения по выпуску артиллерийских систем - на 19% (до $4,1 млрд). Сегмент ракет и систем управления огнем увеличил выручку на 9% (до $4,35 млрд), космического оборудования - на 6% (до $3,5 млрд).

Портфель заказов компании на конец июня составлял $230,42 млрд по сравнению с $193,6 млрд на конец 2025 года.

Lockheed Martin повысила прогноз прибыли на текущий год до $29,95-30,65 на акцию с $29,35-30,25 на акцию, выручки – до $79,75-81,75 млрд с $77,5-80 млрд. Эксперты в среднем ожидают первый показатель на уровне $29,88 на акцию, второй – $79,17 млрд.

Акции Lockheed Martin прибавляют в цене 5% в ходе предварительных торгов в четверг. С начала текущего года их стоимость выросла на 6,4%.

Lockheed Martin
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