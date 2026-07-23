ВБ выделит $20 млн на проект по управлению водными ресурсами в Центральной Азии

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Совет исполнительных директоров группы Всемирного банка (ВБ) одобрил проект в поддержку трансграничного водного сотрудничества в Центральной Азии стоимостью $20 млн, сообщает ВБ.

Грант на данную сумму будет предоставлен исполнительному комитету Международного фонда спасения Арала (МФСА) в рамках проекта "Сотрудничество в области эффективного управления водными ресурсами в Центральной Азии" (CAWEC).

По плану, к 2031 году МФСА подготовит до шести проектов по развитию трансграничной водохозяйственной инфраструктуры с участием двух или более стран Центральной Азии, что позволит привлечь дополнительные инвестиции в модернизацию ирригационных систем, сохранение и накопление водных ресурсов, а также совершенствование скоординированного управления общими водными ресурсами.

"В странах Центральной Азии эффективное управление трансграничными водными ресурсами сталкивается с текущими трудностями, включая износ стареющей водохозяйственной инфраструктуры, слабость региональных институтов сотрудничества в сферах водных ресурсов и энергетики, а также ограниченный обмен данными между странами в бассейнах рек Амударьи и Сырдарьи", - поясняется в пресс-релизе ВБ.

По оценке ВБ, около 40 млн человек в странах Центральной Азии получат прямую или косвенную выгоду от реализации проекта благодаря мерам по улучшению регионального управления водными ресурсами.

В пресс-релизе также отмечается, что в средне- и долгосрочной перспективе экономический рост и рабочие места в Центральной Азии будут зависеть от устойчивого управления общими водными ресурсами.