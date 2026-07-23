КПП на севере Кувейта был атакован беспилотником

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Беспилотники атаковали пограничный пропускной пункт "Эль-Абдали" на границе Ирака и Кувейта, сообщает в четверг телеканал "Аль-Джазира" со ссылкой на министерство обороны Кувейта.

"Во второй половине дня беспилотники нанесли удар по пограничному переходу "Эль-Абдали". КПП причинен материальный ущерб, но пострадавших, к счастью, нет", - приводит агентство слова представителя ведомства Сауда Абдулазиза аль-Атвана.

В заявлении не уточняется, откуда были запущены дроны.

Аль-Атван добавил, что на место событий прибыли оперативные группы. В координации с органами власти они незамедлительно приняли меры по обеспечению безопасности в районе.

КПП "Эль-Абдали" находится в северной провинции Кувейта Эль-Джахра. Через пограничный переход осуществляется основное пассажирское и грузовое сообщение между Кувейтом и Ираком.