В ЕК назвали "деликатным вопросом" отказ ЕС от российского ядерного топлива

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - В планы Еврокомиссии (ЕК) входит выдвижение предложения по отказу от ядерного топлива из России для европейских АЭС, но это "деликатный вопрос", и на его решение потребуется время, заявила официальный представитель ЕК Анна-Кайса Итконен.

"Постепенный отказ от российского ядерного топлива предусмотрен "дорожной картой" (стратегии ЕС по обеспечению энергетической независимости - ИФ) RePowerEU. Мы над этим работаем, мы решительно настроены действовать быстрее. По этому вопросу последует предложение (Еврокомиссии - ИФ)", - сказала пресс-секретарь в четверг на брифинге в Брюсселе.

"Но ядерная энергетика - это нечто более сложное, чем всё остальное. Вот почему требуется некоторое время, чтобы подготовить это предложение", - добавила Итконен.

По ее словам, "это займет некоторое время, но это предусмотрено".

При этом она отметила зависимость ряда государств ЕС от российского ядерного топлива и сообщила, что "ведется работа по поиску других поставщиков".

Так представитель ЕК ответила на вопрос о том, что власти Германии одобрили франко-российский проект для завода компании Advanced Nuclear Fuels (дочернего предприятия французского концерна Framatome) в городе Линген (Нижняя Саксония) по производству шестигранных топливных сборок по российскому образцу в сотрудничестве с топливной компанией "ТВЭЛ" госкорпорации "Росатом".

Итконен при этом напомнила, что "Росатом" не включен в санкционные списки Европейского союза.