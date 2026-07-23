Казахстан и Узбекистан намерены увеличить перевозки по Транскаспийскому международному транспортному маршруту

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министры Казахстана и Узбекистана Олжас Бектенов и Абдулла Арипов обсудили перспективы увеличения перевозок по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ) и поручили железнодорожным администрациям двух стран подготовить план по наращиванию объемов грузоперевозок, сообщила пресс-служба правительства Казахстана.

Премьеры двух стран посетили Актауский международный морской торговый порт - один из ключевых объектов ТМТМ, совершили объезд территории, осмотрели инфраструктуру и портовые мощности предприятия, добавили в пресс-службе.

Актауский международный морской торговый порт способен обрабатывать до 12 млн тонн грузов в год и обеспечивает круглогодичные перевозки в направлении стран Кавказа, Центральной Азии и Каспийского региона.

В порту введена в эксплуатацию первая очередь контейнерного хаба мощностью 140 тыс. ДФЭ (двадцатифунтовый эквивалент) в год, после реализации второй очереди в 2027-2028 годах его общая мощность увеличится до 240 тыс. ДФЭ. Для расширения морских перевозок размещены заказы на строительство шести контейнеровозов, четыре из которых планируется поставить в 2027 году, еще два - в 2028 году.

По данным пресс-службы, объем обработки грузов Узбекистана через порты Актау и Курык в 2025 году увеличился более чем на 60%.

По итогам поездки премьеры поручили АО "НК Казахстан темир жолы" совместно с АО "Узбекистон темир йуллари" разработать конкретный план по наращиванию объемов перевозок.