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Доходы бюджета Китая в первом полугодии выросли на 4,7%, расходы - на 1,5%

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Доходы консолидированного бюджета Китая в первом полугодии увеличились на 4,7% относительно того же периода прошлого года - до 12,1 трлн юаней ($1,78 трлн), сообщило министерство финансов.

Налоговые поступления повысились на 5,3% (до 9,8 трлн юаней). Неналоговые доходы выросли на 2,3% (до 2,3 млрд юаней), при этом поступления от продажи земли упали на 31,5% (до 978 млрд юаней).

Бюджетные расходы в январе-июне выросли на 1,5% и достигли 14,33 трлн юаней.

В том числе затраты в системе здравоохранения повысились на 10,8% (до 1,22 трлн юаней), в сфере соцобеспечения и занятости - на 7,6% (до 2,64 трлн юаней).

Китай
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