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Казахстан, Таджикистан и Туркменистан лидируют среди стран СНГ по росту биржевого товарооборота с Белоруссией

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - По результатам первого полугодия 2026 года в первую тройку стран Содружества Независимых Государств по темпам роста биржевого товарооборота с Белоруссией вошли Казахстан, Таджикистан и Туркменистан, сообщила в четверг пресс-служба Белорусской универсальной товарной биржи (БУТБ).

"В частности, по Казахстану этот показатель составил 139% к аналогичному периоду 2025 года, по Таджикистану - 308%, а по Туркменистану - 360%", - говорится в сообщении.

Сообщается, что "компании из стран СНГ играют значимую роль в развитии внешнеторгового вектора деятельности биржи, регулярно наращивая объемы сделок и обеспечивая стабильный приток новых участников".

"Почти 70% всего экспорта белорусской продукции через биржу приходится на рынок СНГ. В числе самых популярных товарных позиций у участников торгов из стран Содружества - сухое молоко, сливочное масло, пиломатериалы, мясопродукты, льняное волокно, рапсовое масло и кормовые добавки. Росту биржевых продаж способствует постоянное увеличение количества аккредитованных компаний - резидентов государств СНГ. На сегодняшний день это свыше 6 тысяч субъектов хозяйствования. Наиболее широко на торгах представлены такие страны, как Россия, Узбекистан, Азербайджан и Казахстан, причем в каждой из них у нас есть биржевые брокеры", - заявил помощник председателя правления БУТБ Александр Башлий, которого цитирует пресс-служба.

ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года.

Казахстан Туркменистан Таджикистан
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