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В Молдавии 49% жителей высказались за отношения как с РФ, так и со странами Европы

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Почти половина жителей Молдавии (49%) выступают за взвешенный внешнеполитический курс, предполагающий поддержание отношений как с Россией, так и с европейскими странами, свидетельствует результаты социально-политического барометра, проведенного в июле компанией IMAS.

29% респондентов считают, что в стране необходима проевропейская политика, 12% - что пророссийская. Еще 5% выступают за объединение с Румынией.

В гипотетическом сценарии референдума о вступлении Молдавии в ЕС, 48% опрошенных проголосовали бы за интеграцию, 34% - против. За объединение с Румынией высказались бы 33% респондентов, 54% - против. За вступление Молдавии в НАТО готовы проголосовать 24% опрошенных, 58% - против.

Мнения участников опроса разделились относительно влияния России на Молдавию: 16% считают это влияние "очень сильным", еще 24% - "достаточно сильным"; 26% респондентов считают влияние "очень слабым", еще столько же - "достаточно слабым".

Опрос проводился 10-20 июля с участием 1 015 респондентов в 81 населенном пункте. Погрешность - 3,1%.

Молдавия РФ Европа Румыния НАТО ЕС
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