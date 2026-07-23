МИД Ирана заявил о необходимости пересмотра Вашингтоном подхода к диалогу с Тегераном

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Переговоры между США и Ираном не будут эффективными, пока Вашингтон не начнет учитывать интересы Тегерана, заявил в четверг глава иранского МИД Аббас Аракчи.

"Пока они не поймут, что единственный путь вперед - это уважать иранский народ и его интересы, их действия не будут эффективны", - передает его слова Al Jazeera.

Глава МИД Ирана добавил, что проблема заключается в самой сути американского подхода, который он назвал "иррациональным, чрезмерным и основанным на гегемонии". Тегеран, по его словам, реагирует жестко и решительно на подобную переговорную позицию Вашингтона.

Ранее в четверг госсекретарь США Марко Рубио заявлял, что американский президент Дональд Трамп не видит смысла в переговорах с Тегераном. "Иран явно не склонен к сделке с США - по крайней мере такой, которой он был бы готов придерживаться", - отметил он.

В ночь на 18 июня США и Иран подписали меморандум, предусматривающий завершение конфликта, начавшегося 28 февраля. В ночь на 27 июня США начали точечные удары по Ирану в ответ на обстрелы судов в Ормузском проливе. Позже Вашингтон расширил масштабы ударов, уже не увязывая их со спорами по поводу движения судов через пролив.