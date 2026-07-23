Поиск

Китай планирует увеличить потребление электроэнергии ВИЭ в 1,5 раза за пять лет

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Китай планирует увеличить потребление электроэнергии, которая вырабатывается на возобновляемых источниках энергии (ВИЭ), более чем в полтора раза в течение пяти лет - до 1,8 млрд тонн в угольном эквиваленте в 2030 году по сравнению с 1,18 млрд тонн в 2025 году.

Об этом говорится в плане развития возобновляемой энергетики на период пятнадцатой пятилетки (2026-2030 гг.), который в четверг опубликовало Государственное управление по делам энергетики совместно с Государственным комитетом по делам развития и реформ.

В нем прогнозируется, что к 2030 году совокупная установленная мощность ВИЭ-электростанций составит около 3,5 млрд кВт, в том числе солнечных (СЭС) и ветряных электростанций (ВЭС) - превысит 2,8 млрд кВт, сообщает агентство "Синьхуа".

Общая генерация электроэнергии из ВИЭ, как ожидается, вырастет в 2030 году примерно до 6 трлн кВт.ч по сравнению с 4 трлн кВт.ч в прошлом году, в том числе на СЭС и ВЭС – до 4 трлн кВт.ч с 2,3 трлн кВт.ч.

Китай
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ЕС вводит санкции против российских производителей беспилотников большой дальности

В пакет санкций ЕС добавили базу для запрета на выдачу виз военным из РФ

Возможность ограничения продажи СПГ-танкеров в РФ заложили в 21-й пакет санкций

 Возможность ограничения продажи СПГ-танкеров в РФ заложили в 21-й пакет санкций

Новые европейские санкции против РФ касаются 48 физлиц и 170 юрлиц

Санкции ЕС коснулись трех НПЗ в России и крупного НПЗ в Белоруссии

Генсек ООН заявил, что ситуация на Ближнем Востоке выходит из-под контроля

В КСИР обвинили США в использовании перемирия для восполнения боеприпасов и нефти

Лукашенко договорился о поставках мяса и молока в Узбекистан и рабочей силы для Белоруссии

 Лукашенко договорился о поставках мяса и молока в Узбекистан и рабочей силы для Белоруссии

Трамп пригрозил хуситам военной силой в случае продолжения их атак в Красном море

 Трамп пригрозил хуситам военной силой в случае продолжения их атак в Красном море

Казахстан временно снизил объемы добычи нефти из-за приостановки погрузки на морском терминале КТК

 Казахстан временно снизил объемы добычи нефти из-за приостановки погрузки на морском терминале КТК
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10706 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3296 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 144 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 178 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 111 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 450 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 253 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 476 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2519 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 87 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов