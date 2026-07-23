Китай планирует увеличить потребление электроэнергии ВИЭ в 1,5 раза за пять лет

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Китай планирует увеличить потребление электроэнергии, которая вырабатывается на возобновляемых источниках энергии (ВИЭ), более чем в полтора раза в течение пяти лет - до 1,8 млрд тонн в угольном эквиваленте в 2030 году по сравнению с 1,18 млрд тонн в 2025 году.

Об этом говорится в плане развития возобновляемой энергетики на период пятнадцатой пятилетки (2026-2030 гг.), который в четверг опубликовало Государственное управление по делам энергетики совместно с Государственным комитетом по делам развития и реформ.

В нем прогнозируется, что к 2030 году совокупная установленная мощность ВИЭ-электростанций составит около 3,5 млрд кВт, в том числе солнечных (СЭС) и ветряных электростанций (ВЭС) - превысит 2,8 млрд кВт, сообщает агентство "Синьхуа".

Общая генерация электроэнергии из ВИЭ, как ожидается, вырастет в 2030 году примерно до 6 трлн кВт.ч по сравнению с 4 трлн кВт.ч в прошлом году, в том числе на СЭС и ВЭС – до 4 трлн кВт.ч с 2,3 трлн кВт.ч.