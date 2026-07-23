Во Франции эвакуировали свыше 20 тыс. человек из-за природного пожара

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Природный пожар во французском департаменте Жиронда привел к эвакуации более 20 тыс. местных жителей и туристов, сообщает в четверг телеканал BFM-TV.

Из них 10 тыс. человек эвакуировали еще накануне, когда разгорелся пожар. К настоящему моменту пожар охватил уже 3,4 тыс. га.

В тушении огня задействованы около 700 пожарных, привлечены специально оборудованные самолеты.

Еще один лесной пожар зафиксирован в департаменте Вар, из-за чего пришлось эвакуировать 400 человек. Начавшийся во вторник пожар охватил 2,5 тыс. га и разрушил 10 домов. Примерно 650 пожарных работают над его тушением.

В пяти департаментах страны введен красный, самый высокий, уровень погодной опасности из-за риска возникновения лесного пожара.