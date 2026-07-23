В Международной ассоциации воздушного транспорта с ноября сменится гендиректор

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Совет директоров Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) выбрал на должность генерального директора Саадию Захиди.

Она займет этот пост 1 ноября, сообщается в пресс-релизе ассоциации. Захиди станет девятым главой IATA и первой женщиной на этой должности.

В настоящее время Захиди является управляющим директором Всемирного экономического форума (ВЭФ).

Нынешний гендиректор IATA Вилли Уолш покинет пост 31 июля. Он возглавит индийскую авиакомпанию IndiGo.

Временно исполнять обязанности главы ассоциации до 1 ноября будет финансовый директор IATA Сандрин Ле Борнь.

IATA представляет свыше 370 авиакомпаний, на долю которых приходится около 85% глобальных авиаперевозок.