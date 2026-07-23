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Ирландия призвала учесть потребность в глиноземе при рассмотрении санкций в адрес принадлежащего "Русалу" Aughinish

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Власти Ирландии призвали Европейский союз учесть потребность в глиноземе в связи с рассмотрением вопроса о санкциях, которые могут затронуть принадлежащий "Русалу" глиноземный завод Aughinish (графство Лимерик, Ирландия), пишет FT.

Aughinish, крупнейший в Европе глиноземный завод и одно из пяти подобных предприятий в ЕС, стал объектом международного спора на фоне подозрений о том, что продукция завода продавалась торговой компании, снабжающей крупный военно-промышленный центр в России, говорится в статье. Ни глинозем, ни Aughinish не подпадают под санкции ЕС, но некоторые государства-члены настаивают на их включении в санкционный список.

По данным FT, Ирландия в конце июля направит Еврокомиссии официальное расследование о том, задействован ли производимый из выпускаемого заводом сырья алюминий в военных целях, говорится в статье. Ожидается, что расследование не сможет дать однозначного ответа на этот вопрос.

Заместитель премьер-министра и министр финансов Ирландии Саймон Харрис в беседе с FT отметил важность предприятия, на котором работают почти 900 сотрудников. "Мы производим глинозем в Ирландии, от которого сильно зависит европейский рынок", - сказал он. Харрис не стал комментировать последствия введения санкций ЕС и прекращения импорта бокситов "Русалом", отметив, что национализация завода "может быть юридически непростой".

Aughinish поставляет 37% глинозема металлургического качества в ЕС, будучи важным звеном в достижении цели ЕС по переработке 40% критически важного сырья внутри блока к 2030 году. Завод в графстве Лимерик является основным поставщиком крупнейшего в Европе алюминиевого завода Aluminium Dunkerque во Франции и единственным поставщиком завода Kubikenborg в Швеции, который также принадлежит "Русалу".

По данным Aughinish, только 10% от общего объема потребностей "Русала" в глиноземе в России приходится на Ирландию. Исключение Aughinish из цепи поставок приведет лишь к тому, что "Русал" будет искать альтернативы в Китае или Индии, заявили представители компании.

По данным "Русала", в первом полугодии этого года Aughinish поставил в Россию 51% произведенного глинозема.

Ирландские чиновники надеются, что Еврокомиссия не примет никаких мер, которые, по их опасениям, могут нанести больший ущерб европейской экономике, чем российской, говорится в статье.

Ирландия ЕС Евросоюз Еврокомиссия Aughinish
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