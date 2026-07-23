Минфин зарегистрировал два новых выпуска флоатеров на общую сумму 1,5 трлн рублей

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Минфин РФ зарегистрировал два новых выпуска облигаций федерального займа с переменным купонным доходом (ОФЗ-ПК) на общую сумму 1,5 трлн рублей, следует из приказов, опубликованных на сайте ведомства.

Так, на аукционах будут предлагаться ОФЗ-ПК 29030 с погашением в октябре 2037 года в объеме 500 млрд рублей по номинальной стоимости и ОФЗ-ПК 29031 с погашением в июле 2042 года в объеме 1 трлн рублей.

При этом даты аукционов, в которые бумаги этих выпусков будут предлагаться к продаже, определятся после принятия Минфином решения о возобновлении проведения аукционов по размещению ОФЗ исходя из рыночной конъюнктуры, говорится в сообщении министерства.

Ставки купонного дохода будут соответствовать значениям срочной версии RUONIA для срока 3 месяца на дату, предшествующую на семь календарных дней дате окончания соответствующего купонного периода.

Минфин 20 июля сообщил о приостановке аукционов по размещению ОФЗ в целях содействия стабилизации рыночной ситуации, отметив, что о возобновлении проведения аукционов будет сообщено дополнительно.

Ранее в целях содействия стабилизации рыночной ситуации Минфин принимал решения не проводить аукционы по размещению ОФЗ 24 июня и 8 июля.

В третьем квартале министерство планирует привлечь от размещения ОФЗ ориентировочно 1,5 трлн рублей. Запланировано 14 аукционных дней: по пять в июле и сентябре, четыре в августе. В июле в общей сложности прошло уже 3 аукционных дня, из которых размещение было только в один день - 1 июля.

Состоявшийся в июле единственный аукцион по размещению нового госдолга прошел довольно слабо: объем привлечения составил лишь 9,1 млрд рублей.

На прошлой неделе Минфин не стал предлагать ОФЗ-ПД, чтобы не оказывать негативное влияние на переживающий затяжное падение вторичный рынок, и впервые с ноября 2025 года выставил на аукцион флоатер. Однако аукцион 15 июля был признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок по приемлемым ценам.