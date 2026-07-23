ЕС вводит санкции против семи компаний в золотодобыче РФ и компании, работающей с алмазами

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - ЕС вводит санкции против семи компаний, связанных с золотодобычей РФ, одной, работающей с алмазами, и ряда компаний в горнодобывающем и металлургическом секторах, говорится в заявлении Совета ЕС.

"В борьбе с другими источниками доходов РФ ЕС вводит меры против семи крупных субъектов в сфере золотодобычи и одной из важнейших компаний, работающей с алмазами", - говорится в заявлении, опубликованном в четверг.

Также отмечается, что под санкции попали несколько юридических лиц в горнодобывающем и металлургическом секторах.