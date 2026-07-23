ЕС 21-м пакетом санкций обязал компании уведомлять о продаже СПГ-танкеров россиянам

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Принятый в четверг 21-й пакет санкций Евросоюза против России предусматривает необходимость уведомления для европейских компаний о продаже танкеров для перевозки сжиженного природного газа (СПГ), а также возможность введения новых ограничений на продажу газовозов российским гражданам или компаниям, говорится в пресс-релизе совета ЕС.

Кроме того, в санкциях представлены "другие контрактные обязательства для снижения риска перепродажи газовозов в Россию или для использования в России", - говорится в сообщении.