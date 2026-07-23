ЕС 21-м пакетом санкций против РФ ограничивает импорт медной, никелевой и свинцовой руды

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Евросоюз в рамках очередного санкционного пакета в отношении России принял решение ввести ограничения на импорт ряда товаров, в том числе медной и никелевой руды, сообщили в четверг в Совете ЕС.

"ЕС вводит новые ограничени на импорт товаров, которые приносят значительные доходы России. Например, на медную, никелевую, свинцовую руду, а также на руду драгоценных металлов", - указано в сообщении.

Среди других наименований, в отношении которых применены ограничительные меры, - искусственный жемчуг, запчасти для автомобилей и изделия из стекла.