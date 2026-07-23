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TotalEnergies надеется на учет интересов компаний ЕС при санкционных решениях по СПГ

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Глава французской TotalEnergies Патрик Пуяннэ выразил надежду, что Еврокомиссия учтет интересы европейских компаний, принимая решения о введении санкций в отношении российского сжиженного природного газа (СПГ).

Он отметил, что сейчас обсуждаются "юридические формулировки" по новому пакету санкций ЕС. В частности, греческие власти просили, чтобы греческим СПГ-танкерам разрешили транспортировать СПГ из России, если он будет разгружаться не в России. По словам Пуяннэ, это может оказать влияние на проект "Ямал СПГ". "Фактически, это позволило бы транспортировать и покупать газ "Ямал СПГ", если бы мы использовали европейские СПГ-танкеры за пределами ЕС", - сказал он в ходе общения с аналитиками, выразив мнение, что интересы европейских компаний должны быть защищены за пределами ЕС.

Он также сообщил, что TotalEnergies, владеющая 20% в российском СПГ-проекте "Ямал СПГ", ведет два вида деятельности, связанной с проектом. Первый - как владелец акций, и здесь имеются санкционные ограничения, которые вызывают сложности с генерацией денежного потока от проекта (имеются ввиду дивиденды - ИФ). Второй - продажа СПГ с проекта (TotalEnergies имеет контракт на покупку 4 млн т СПГ в год у "Ямал СПГ" - ИФ).

По словам Пуяннэ, это бизнес, который происходит за пределами России. "Это бизнес, где (действуют - ИФ) юрлица Великобритании и Швейцарии, которые взаимодействуют с Россией и российскими контрактами, и где мы получаем денежные потоки. (..) Размеры этого бизнеса, я бы сказал, в среднем $300-400 млн, но это меняется, поскольку контракты привязаны к цене нефти Brent", - добавил глава TotalEnergies.

TotalEnergies ЕС СПГ
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