ЕС вводит ограничения в отношении двух российских портов и четырех аэропортов

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Евросоюз в рамках 21-го санкционного пакета в отношении России вводит ограничительные меры, касающиеся ряда объектов российской инфраструктуры, говорится в заявлении Совета ЕС.

"ЕС оказывает давление на чрезвычайно важную инфраструктуру России. ЕС решил ввести санкции в отношении ключевого трансграничного поставщика энергоресурсов и высокопоставленного представителя Российских железных дорог", - указано в заявлении.

В нем отмечается, что Брюссель также расширяет свой запрет на проведение операций на два российских порта и четыре аэропорта.