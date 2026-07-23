Евросоюз расширяет список товаров, попадающих под запрет на экспорт в РФ

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - В ЕС приняли решение ввести запрет на экспорт в РФ дополнительных товаров, которые Москва может использовать в сфере ВПК, говорится в заявлении Совета ЕС.

"В ЕС согласились расширить существующие запреты на экспорт, они коснутся предметов и технологий, которые используются в российском ВПК, таких, как никелевые порошки, металлы и сплавы, использующиеся в устойчивых к коррозии покрытиях в реактивных двигателях", - говорится в заявлении, опубликованном в четверг.

Меры, в частности, коснутся бериллиевых порошков, самоклеящихся пленок и лент и предметов, использующихся в производстве беспилотников.



