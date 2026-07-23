ЕС ввел ограничения на экспорт для 51 компании за поставки РФ товаров двойного назначения

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - ЕС ввел меры по экспортному контролю для 51 компании, которые, как утверждает Брюссель, поставляют в РФ продукцию двойного назначения, говорится в четверг в пресс-релизе Совета ЕС.

"Совет добавил 51 компанию в список тех, на кого распространяются более жесткие ограничения по экспорту товаров и технологий двойного назначения в связи с их поддержкой военно-промышленного комплекса России", - говорится в пресс-релизе.

В нем отмечается, что некоторые компании находятся не в Европе, а в Китае, Индии, Казахстане, Киргизии, Турции и ОАЭ.

В ЕС утверждают, что эти компании позволяют России обходить введенные ранее экспортные ограничения.



