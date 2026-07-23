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Оман призвал избегать эскалации в Красном море после атак хуситов

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - МИД Омана призывает избегать эскалации в Красном море после того, как йеменские хуситы атаковали два саудовских нефтяных танкера.

"Султанат с большой обеспокоенностью наблюдает за последними событиями, связанными с ситуацией в Красном море. Оман подчеркивает необходимость избегать эскалации и любых угроз, способных усугубить ситуацию и поставить под угрозу свободу судоходства", - заявило министерство.

Оман совместно с Саудовской Аравией, йеменской стороной и спецпосланником ООН по Йемену ведут работу для возобновления политического процесса и реализации плана действий с целью обеспечения безопасности и стабильности в регионе.

Ранее на этой неделе хуситы сообщили о морской блокаде Саудовской Аравии в ответ на блокаду портов в Йемене и атаку на международный аэропорт в Сане. 21 июля хуситы заявили, что объявленная ими морская блокада распространяется не только на связанные с королевством суда, но и на весь морской транспорт, направляющийся в саудовские порты и из них.

Хроника 28 февраля – 23 июля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Оман Йемен ООН хуситы МИД Саудовская Аравия
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