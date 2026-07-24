Трамп не считает Китай и Россию участниками иранского конфликта

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Китай, по его мнению, не являются участниками иранского конфликта, в ином случае это бы обернулось для них плохими последствиями.

"Эти две крупные страны, о которых люди часто говорят в контексте Ирана, по моему мнению, не участвуют в конфликте", - написал он в Truth Social.

По его словам, "если бы они это делали, то это было бы плохо для них". Он отметил, что "это определенно было бы не в их лучших интересах".