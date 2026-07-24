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Трамп считает, что в России понимают, что США продают оружие странам НАТО, а не Украине

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что его российский коллега Владимир Путин понимает, что Вашингтон продает оружие партнерам по НАТО, а не Украине.

"Он понимает, что я не продаю оружие Украине, я продаю его странам НАТО, - написал Трамп в Truth Social. - Они платят за него полную цену, а как это оружие распределяется потом, я понятия не имею".

Только 24 июля пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал, что в Кремле учитывают продолжающиеся поставки США оружия Украине, но намерены использовать в своих интересах "дуализм" в позиции администрации Дональда Трампа по отношению к украинскому урегулированию.

"Учитываем, мы принимаем во внимание. Они продолжают накачивать Украину вооружениями", - сказал Песков.

Владимир Путин Дональд Трамп Дмитрий Песков НАТО Украина США
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