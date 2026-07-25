И.о. президента Болгарии Йотова поборется на выборах за пост президента

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Временный президент Болгарии Илияна Йотова заявила о готовности участвовать в президентских выборах, которые пройдут в стране позже в этом году.

"Да, я буду баллотироваться. Мою кандидатуру выдвинет инициативный комитет. Я приняла это решение с осознанием того, что меня поддержат многие в Болгарии", - сказала она в субботу в эфире Болгарского национального телевидения.

Йотова исполняет обязанности главы государства с середины января, когда в отставку подал бывший президент Болгарии, ныне премьер-министр Румен Радев. Она будет находиться в этой должности до окончания мандата Радева 22 января 2027 года.