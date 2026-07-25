ЕС призвал израильтян и палестинцев способствовать деэскалации на Западном берегу Иордана

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Евросоюз выразил глубокую обеспокоенность эскалацией насилия на Западном берегу реки Иордан.

"Мы выражаем глубочайшие соболезнования семьям погибших и желаем пострадавшим полного и скорейшего выздоровления", - говорится в распространенном в субботу заявлении официального представителя Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

По его словам, события 24 июля 2026 года "напоминают о хрупкости ситуации на местах".

"Европейский союз настоятельно призывает все стороны избегать подстрекательских высказываний, способствовать деэскалации и положить конец порочному кругу насилия", - подчеркнул представитель ЕВС.

Накануне международные СМИ сообщили, что на Западном берегу Иордана произошли ожесточенные столкновения.

Так, по информации агентства Anadolu, которое ссылается на министерство здравоохранения Палестины, в результате стрельбы, открытой израильскими военными и израильскими поселенцами на севере Западного берега четыре палестинца погибли, еще четыре получили ранения, трое из них находятся в тяжелом состоянии.

Инцидент произошел в районе населенного пункта Тель, расположенного недалеко от Наблуса.

В свою очередь Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что столкновения между палестинцами и группой израильтян произошли в районе поселения Хават-Гилад, построенного на палестинских землях неподалеку от населенного пункта Тель.

Согласно заявлению израильских военных, после столкновения один из палестинцев якобы завладел оружием прибывшего на место сотрудника израильских сил безопасности и открыл огонь по израильтянам.

По израильским данным, в результате стрельбы ранения получили четыре израильтянина, один из которых находится в тяжелом состоянии.