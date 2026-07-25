Двое туристов из Белоруссии погибли в ДТП в Грузии

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Два туриста из Белоруссии погибли в субботу в результате ДТП в Батуми, еще несколько человек получили травмы, сообщают грузинские СМИ.

По данным СМИ, на перекрестке улиц Горгиладзе и Важа-Пшавела столкнулись легковой автомобиль и микроавтобус, в котором находились иностранные туристы - граждане Белоруссии.

СМИ отмечают, что в результате столкновения микроавтобус перевернулся, а легковой автомобиль после этого врезался в стену Батумского университета искусств.

В МВД Грузии заявили журналистам, что расследование проводится по статье 276 уголовного кодекса Грузии (нарушение правил дорожной безопасности или правил эксплуатации транспортных средств).