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США перехватили и вывели из строя 14 судов после возобновления блокады Ирана

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Американские ВМС с момента возобновления морской блокады Ирана перехватили 12 торговых судов и вывели из строя 2 судна, которые направлялись в иранский порт или выходили из него, сообщило Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

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"Американская военно-морская блокада Ирана остается в силе. По состоянию на 25 июля силы CENTCOM перенаправили 12 коммерческих судов, пытавшихся прорвать блокаду, вывели из строя 2, не выполнивших требования, и провели досмотр еще 2 судов для обеспечения полного соблюдения блокады", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что накануне американские силы провели высадку на борт и досмотр танкера M/T Charminar под флагом Коморских островов в Аравийском море, после чего он продолжил свой путь.

Кроме того, сообщается, что 24 июля американские военные вывели из строя танкер M/T Lavine под флагом Мозамбика в Оманском заливе после того, как экипаж неоднократно пытался нарушить блокаду и игнорировал неоднократные предупреждения. Судно больше не следует в Иран, уточнили в CENTCOM. Представитель командования капитан Тим Хокинс заявил, что для остановки танкера помимо неоднократных предупреждений был нанесен ракетный удар по машинному отделению.

Хроника 28 февраля – 26 июля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
США CENTCOM Иран морская блокада
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