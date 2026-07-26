Филиппины, США и Япония провели учения в Южно-Китайском море
Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - ВМС Филиппин, США и Японии с 21 по 25 июля участвовали в совместных учениях в Южно-Китайском море, сообщают в воскресенье западные СМИ со ссылкой на заявление филиппинских военных.
"Учения продемонстрировали прочное сотрудничество стран-партнеров в поддержании мира, стабильности и безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе", - говорится в заявлении военных.
В нем не уточняется, где именно состоялись маневры. В них приняли участие корабли ВМС и пограничной охраны, истребители и патрульные самолеты; военные улучшали навыки взаимодействия между вооруженными силами трех стран.
СМИ напоминают, что за последние годы подобные учения стали проходить чаще и в более крупных масштабах в то время как Филиппины, при поддержке США и Японии, ведут территориальный спор с КНР.
По данным СМИ, за день до начала учений служащие береговой охраны Филиппин и КНР вступили в конфликт у Второй отмели Томаса (китайское название - Жэньай) в Южно-Китайском море. В минувшие четверг и пятницу инциденты между сторонами произошли возле атолла Скарборо-Шол (китайское название - Хуанъянь).
Китай и члены АСЕАН - Филиппины, Малайзия, Бруней, Вьетнам - ведут территориальный спор вокруг островов и морских пространств в Южно-Китайском море. США связаны союзническими отношениями с некоторыми региональными державами и поддерживают их позицию в спорах с Китаем. По данным The Washington Post, на 2019 год через Южно-Китайское и Восточно-Китайское моря проходили торговые потоки на сумму в $7,4 трлн. До 80% торговли КНР также связаны с этими морями, Китай получает через них ресурсы с Ближнего Востока и Африки.