Филиппины, США и Япония провели учения в Южно-Китайском море

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - ВМС Филиппин, США и Японии с 21 по 25 июля участвовали в совместных учениях в Южно-Китайском море, сообщают в воскресенье западные СМИ со ссылкой на заявление филиппинских военных.

"Учения продемонстрировали прочное сотрудничество стран-партнеров в поддержании мира, стабильности и безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе", - говорится в заявлении военных.

В нем не уточняется, где именно состоялись маневры. В них приняли участие корабли ВМС и пограничной охраны, истребители и патрульные самолеты; военные улучшали навыки взаимодействия между вооруженными силами трех стран.

СМИ напоминают, что за последние годы подобные учения стали проходить чаще и в более крупных масштабах в то время как Филиппины, при поддержке США и Японии, ведут территориальный спор с КНР.

По данным СМИ, за день до начала учений служащие береговой охраны Филиппин и КНР вступили в конфликт у Второй отмели Томаса (китайское название - Жэньай) в Южно-Китайском море. В минувшие четверг и пятницу инциденты между сторонами произошли возле атолла Скарборо-Шол (китайское название - Хуанъянь).