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Власти Ирака намерены начать экспорт нефти через Сирию

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Правительство Ирака одобрило проект экспорта иракской нефти через Сирию к Средиземному морю, сообщило в воскресенье The National.

"Среди объявленных в субботу вечером серии решений в сфере нефти и газа, кабинет министров одобрил подписание меморандума о взаимопонимании с Сирией для продвижения планов с нефтепроводом", - говорится в публикации.

По данным The National, Багдад тем самым вернул актуальность планам строительства нового нефтепровода в Сирию. Но правительство не стало уточнять сроки возведения объекта, его пропускную способность и источники финансирования.

Теперь руководство национальной компании Basra Oil Company получило разрешение подписать с министерством энергетики Сирии меморандум с целью запуска проекта трубопровода. Эта инициатива, отмечает газета, позволит снизить зависимость от трубопровода из Киркука в турецкий порт Джейхан на Средиземном море. Кроме того, ранее действовал трубопровод от Киркука до сирийского средиземноморского порта Банияс, однако он не функционирует несколько десятилетий из-за конфликтов в регионе, и к тому же он получил сильные повреждения.

Кроме того, Багдад одобрил планы подписания меморандума о взаимопонимании с консорциумом компаний ConocoPhillips, TI Capital и Novaterra для разработки нефтегазового месторождения Аккас в провинции Анбар на западе Ирака.

Ирак и Сирия после свержения сирийского президента Башара Асада обсуждают наращивание сотрудничества в нефтяной сфере. Строительство трубопровода позволит Дамаску получать транзитные сборы; проект также будет означать инвестиции в сирийскую инфраструктуру и более тесную экономическую интеграцию с Ираком.

Издание ранее сообщало, что в июле посол США в Турции, спецпосланник США по Сирии и Ираку Том Баррак и представители сирийских, иракских властей провели переговоры о поставках нефти из Ирака в Сирию в обход Ормузского пролива.

Ирак Сирия нефть
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