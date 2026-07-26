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Космонавты и астронавт покинули аппарат "Союза МС-28" после приземления

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Космонавты "Роскосмоса" Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и астронавт NASA Кристофер Уильямс покинули спускаемую капсулу корабля "Союз МС-28" после приземления в Казахстане, следует из трансляции госкорпорации.

После эвакуации из спускаемого аппарата медики проводят осмотр экипажа, определяют уровень кислорода в крови, артериальное давление и оказывают первую медицинскую помощь.

За несколько минут до приземления экипаж корабля вышел на связь и доложил, что чувствует себя отлично, сообщили в пресс-службе "Роскосмоса".

Ранее в воскресенье корабль "Союз МС-28" расстыковался с Международной космической станцией (МКС) в 10:03 по Москве, его спускаемый аппарат приземлился в 13:27 по Москве юго-восточнее от города Жезказган в Казахстане.

После осмотра космонавты отправятся на прохождение реабилитации в Центр подготовки космонавтов, а астронавт - в США. Спускаемый аппарат доставят в подмосковный Королев, где специалисты корпорации "Энергия" извлекут из него все доставленные на Землю грузы.

Кудь-Сверчков завершил второй космический полет, Микаев и Уильямс - первый.

Космонавты в ходе экспедиции выполнили один выход в открытый космос, приняли два грузовых корабля "Прогресс МС", работали по программе реализации 42 научных экспериментов.

На МКС продолжит работать экипаж 75-й длительной экспедиции - космонавты "Роскосмоса" Петр Дубров, Анна Кикина, Андрей Федяев, астронавты NASA Джессика Меир, Джек Хэтэуэй, Анил Менон, а также астронавт Европейского космического агентства (ESA) Софи Адено.

МКС NASA Роскосмос Казахстан
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