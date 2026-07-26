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Минобороны Ирана сообщило о подрыве танкера на мине в Ормузском проливе

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Танкер, который пересекал Ормузский пролив по не одобренному иранскими властями маршруту, подорвался на мине, сообщает в воскресенье агентство Fars со ссылкой на Минобороны Ирана.

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"Час назад танкер, нарушавший правила прохождения Ормузского пролива, отклонился от маршрута, указанного Ираном, подорвался после столкновения с миной", - говорится в заявлении ведомства.

В нем не указано название танкера, а также то, есть ли пострадавшие в результате инцидента.

Ранее власти Ирана, напоминает Fars, заявляли о недопустимости ухода судов с пути, который обозначил Тегеран для прохода через Ормузский пролив.

В воскресенье иранское телевидение сообщило, что Корпус стражей Исламской революции Ирана (КСИР) за последние 24 часа произвел предупредительные выстрелы в направлении шести коммерческих судов, пытавшихся пройти через Ормузский пролив по маршруту, который не соответствовал установленному Тегераном. Кроме того, накануне КСИР остановил четыре судна, пытавшихся миновать Ормузский пролив, за попытку несанкционированного транзита.

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Иран Ормузский пролив
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