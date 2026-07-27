В МИД Ирана заявили, что Тегеран и Вашингтон продолжают диалог через посредников

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Иран продолжает обмениваться сообщениями с США с помощью стран-посредников, заявил официальный представитель иранского МИД Исмаил Багаи.

"Багаи подтвердил, что обмен сообщениями между Тегераном и Вашингтоном продолжается через посредников, включая Пакистан, Оман и Катар, но подчеркнул, что диалог требует надлежащей основы, которую разрушили Соединенные Штаты", - пишет агентство IRNA со ссылкой на интервью Багаи австрийскому телеканалу ORF.

Он отметил, что Тегеран выполнил свои обязательства по меморандуму о взаимопонимании по обеспечению безопасного прохода через Ормузский пролив в течение 30 дней, но США нанесли новые удары до истечения этого срока.

"То, что сделали Соединенные Штаты, было вопиющим нарушением различных положений этого соглашения, и в третий раз дипломатия была предана", - заявил Багаи.

Он подчеркнул, что Иран по-прежнему сосредоточен на защите своего народа, а достичь прочного мира в регионе будет нелегко, так как "всегда есть силы, которые стремятся к войне".