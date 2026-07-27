Подозреваемый в совершении теракта в центре Берлина ликвидирован полицией

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Полиция Берлина официально подтвердила факт ликвидации подозреваемого в совершении теракта в центре столицы Германии.

Согласно заявлению полиции, он был застрелен в садовом комплексе в берлинском районе Шпандау в воскресенье.

Уточняется, что полицейские обнаружили подозреваемого в комплексе около 18:00 по местному времени (19:00 по Москве). Предположительно, он бросился на сотрудников правоохранительных органов с холодным оружием, что побудило их открыть огонь. Несмотря на попытки службы экстренного реагирования реанимировать подозреваемого, он скончался на месте происшествия.

Поздно вечером в субботу 21-летний мужчина ливанского происхождения въехал на микроавтобусе в толпу людей в районе берлинского парка Тиргартен во время проведения массового мероприятия. После наезда он напал на нескольких человек с предметом, похожим на мачете.

Министр внутренних дел Германии Александр Добриндт охарактеризовал инцидент как "террористическую атаку исламистов".

По его словам, в результате нападения один человек погиб, а еще 29 человек получили ранения или травмы средней тяжести.

Канцлер Германии Фридрих Мерц осудил инцидент как "отвратительный акт" и нападение на немецкое общество.