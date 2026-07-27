Стратегический беспилотник ВМС США провел разведку в районе Персидского залива

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Стратегический беспилотник радиоэлектронной разведки MQ-4C Triton ВМС США провел длительный полет в районе Персидского залива вблизи Ирана, сообщил портал Itamilradar.

Беспилотник был запущен с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия и после прохождения через воздушное пространство Саудовской Аравии направился в Персидский залив.

В течение около четырех часов он курсировал над международными водами залива, выполняя полет на высоте 14,6 тыс. м. После выполнения задания американский беспилотник взял курс на базу.

Разведывательный БПЛА большой дальности и высоты полета MQ-4C Triton способен предоставлять в реальном времени разведывательную информацию об обширных океанских и прибрежных областях. Он может находиться в воздухе более 30 часов, выполняя полет на высоте до 17 тыс. м и на скорости до 610 км/ч.