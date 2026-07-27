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Акции Европы в пятницу выросли на позитивных статданных

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Европейские фондовые индексы завершили ростом торги в пятницу благодаря позитивным статданным и корпоративным отчетам.

Трейдеры продолжали следить за новостями о ситуации на Ближнем Востоке, а также оценивали новое решение США о введении пошлин на импорт для широкого ряда стран. Пошлины для Евросоюза, как ожидается, останутся не выше 10%.

Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 увеличился на 0,82% - до 644,51 пункта.

Британский FTSE 100 прибавил 0,91%, германский DAX - 1,36%, французский CAC 40 - 0,88%, итальянский FTSE MIB - 0,95%, испанский IBEX 35 - 1,65%.

Сводный индекс менеджеров по закупкам (PMI) в еврозоне, рассчитываемый S&P Global, в июле подскочил до 51,9 пункта с июньских 50 пунктов, существенно превысив консенсус-прогноз опрошенных Trading Economics экспертов в 50,3 пункта. Значение индекса выше 50 пунктов говорит о росте экономической активности. Сводный PMI превысил эту отметку впервые за четыре месяца.

Промышленный PMI в еврозоне в июле поднялся до 52 пунктов с 51,4 пункта месяцем ранее при прогнозе рынка в 51,5 пункта, индикатор сферы услуг вырос до максимальных за пять месяцев 51,6 пункта с 49,4 пункта при прогнозе в 49,8 пункта.

Сводные PMI в Германии, Франции и Великобритании также увеличились в июле.

Розничные продажи в Великобритании в июне выросли на 1% относительно предыдущего месяца, сообщило Национальное статистическое управление (ONS) страны. Аналитики в среднем ожидали их снижения на 0,3%, по данным Trading Economics.

Индекс потребительского доверия в Британии в июле вырос до максимальных с января минус 17 пунктов по сравнению с минус 23 пунктами месяцем ранее, говорится в отчете аналитической компании NIQ GfK. В Германии августовский индекс потребдоверия (опережающий индикатор) снизился до минус 29,6 пункта с минус 29,3 пункта в июле.

Акции SAP подорожали на 9,3%. Крупнейший мировой производитель программного обеспечения для управления предприятиями увеличил выручку во втором квартале на 9% благодаря росту спроса на его "облачные" сервисы. Показатель превзошел прогнозы рынка.

Бумаги другого германского производителя ПО - Atoss Software - подскочили в цене на 9,8% благодаря сильной отчетности и подтверждению годового прогноза выручки.

Рыночная стоимость британского HSBC, объявившего о продаже сингапурского бизнеса в сфере страхования жизни и здоровья германской Allianz за $2,1 млрд, выросла на 1,4%. Цена акций Allianz увеличилась на 1,7%.

Капитализация Volkswagen снизилась на 2%. Германский автоконцерн сократил операционную прибыль во втором квартале на 9,5%, результат оказался хуже консенсус-прогноза аналитиков.

Котировки акций Porsche опустились на 3,6%, Mercedes-Benz - выросли на 1%.

Рыночная стоимость британской финтех-компании Wise Group упала на 4,9% на информации о том, что американские регуляторы отклонили ее заявку на создание трастового банка в США.

Цена бумаг энергетических компаний снизилась вслед за нефтяными котировками. Акции BP Plc подешевели на 1,4%, Shell - на 1,2%, TotalEnergies - на 0,4%.

Лидером падения в сводном европейском индексе стала шведская Securitas - акции компании, представляющей услуги по обеспечению безопасности, упали на 11%, максимальными темпами с августа 2006 года, из-за слабой квартальной отчетности.

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