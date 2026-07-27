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Глава CENTCOM заявил, что нехватка средств ПВО не помешает нанести крупный удар по Ирану

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Глава Центрального командования ВС США (CENTCOM) адмирал Брэд Купер считает, что в случае крупномасштабного удара по Ирану американские войска смогут компенсировать нехватку противоракетных комплексов Patriot, ослабив способность Тегерана запускать большое количество ракет, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По их словам, такую оценку Купер представил президенту США Дональду Трампу на совещании с главными советниками и военными чиновниками в минувшую пятницу, где рассматривались варианты продолжения ударов по Ирану.

Глава CENTCOM указал, что двухнедельные удары в районе Ормузского пролива значительно снизили способность Ирана атаковать корабли и основные цели бомбардировок были в основном исчерпаны, сообщили источники.

Они отметили, что Купер возможным следующим шагом считает возобновление крупномасштабных боевых действий, чтобы завершить уничтожение 20% целей, которые американские военные обозначили, но не поразили во время операции "Эпическая ярость".

По словам собеседников издания, председатель Объединённого комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн на совещании проинформировал Белый дом о значительном сокращении запасов ракет-перехватчиков противовоздушной обороны.

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