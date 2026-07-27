Минобороны Литвы сообщило о перемещении военной техники НАТО близ границы с Калининградской областью

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Министерство обороны Литвы сообщает о передвижении военной техники НАТО в рамках маневров на территории республики по маршруту Калвария - Казлу-Руде (города на юго-западе страны близ Калининградской области РФ и Сувалкского коридора).

По данным ведомства, "можно заметить усилившуюся интенсивность передвижения солдат и военной техники стран-союзников НАТО по дорогам страны".

"Передислокация союзных войск является регулярной частью деятельности НАТО и способствует укреплению обороноспособности Литвы и всего альянса", - говорится в сообщении.

Сувалкский коридор - это расположенный вдоль границы Польши и Литвы сухопутный участок длиной около 100 км, который соединяет территорию стран Балтии с остальными членами НАТО и одновременно разделяет Белоруссию и Калининградскую область России.