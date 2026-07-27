Поиск

Минобороны Литвы сообщило о перемещении военной техники НАТО близ границы с Калининградской областью

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Министерство обороны Литвы сообщает о передвижении военной техники НАТО в рамках маневров на территории республики по маршруту Калвария - Казлу-Руде (города на юго-западе страны близ Калининградской области РФ и Сувалкского коридора).

По данным ведомства, "можно заметить усилившуюся интенсивность передвижения солдат и военной техники стран-союзников НАТО по дорогам страны".

"Передислокация союзных войск является регулярной частью деятельности НАТО и способствует укреплению обороноспособности Литвы и всего альянса", - говорится в сообщении.

Сувалкский коридор - это расположенный вдоль границы Польши и Литвы сухопутный участок длиной около 100 км, который соединяет территорию стран Балтии с остальными членами НАТО и одновременно разделяет Белоруссию и Калининградскую область России.

НАТО Белоруссия Калининградская область Литва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Нефть Brent подешевела до $92,09 после приостановки США и Ираном взаимных ударов

Что случилось этой ночью: понедельник, 27 июля

Нетаньяху уведомил кабмин Израиля, что Штаты настаивают на выводе ЦАХАЛ из Газы, Сирии и Ливана

В Иране заявили, что не оставят удар Украины по своему судну без ответа

Трамп опроверг сообщения о том, что у США заканчиваются боеприпасы

 Трамп опроверг сообщения о том, что у США заканчиваются боеприпасы

Сестра Ким Чен Ына заявила о постоянном обновлении ядерного арсенала КНДР

Глава CENTCOM рекомендовал Трампу прекратить удары по Ирану в районе Ормуза

 Глава CENTCOM рекомендовал Трампу прекратить удары по Ирану в районе Ормуза

Что произошло за день: воскресенье, 26 июля

Путин заявил, что Украина рано или поздно утратит свои западные земли

В Кремле заявили о дуализме в позиции Трампа по Украине
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10760 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3342 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 88 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 182 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 113 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 145 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 450 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 253 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 476 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2519 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов