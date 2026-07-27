МИД Туркменистана заявил о недопустимости атак на морские суда в акватории Каспийского моря

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - В МИД Туркменистана считают недопустимыми атаки на морские суда в акватории Каспийского моря, сообщила пресс-служба туркменского внешнеполитического ведомства.

"25 июля 2026 года в международных средствах массовой информации были опубликованы сообщения об атаке морского судна в акватории Каспийского моря. В этой связи, министерство иностранных дел Туркменистана заявляет о недопустимости подобных действий", - говорится в сообщении, опубликованном в понедельник на сайте туркменского МИД.

"Туркменистан как прикаспийское государство и страна, обладающая статусом постоянного нейтралитета, признанного Организацией Объединённых Наций, подчёркивает, что Каспий является морем мира, согласия и добрососедства", - отмечается в сообщении.

Ранее МИД Ирана сообщил, что рано утром в субботу, 25 июля, украинские военные нанесли удар по судну под иранским флагом в Каспийском море, в результате чего один моряк погиб, а другой был ранен. Судно с гражданским грузом направлялось из российского порта Астрахань в иранский порт Энзели.

Глава комиссии парламента Ирана по внешней политике и национальной безопасности Эбрахим Азизи заявил, что украинский удар по иранскому торговому судну не останется без ответа. "За любое нападение на Иран всегда приходится расплачиваться, и это остается актуальным и сегодня", - написал Азизи в соцсети X.