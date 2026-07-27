Организацию по запрещению химического оружия возглавила Сабрина Даллафиор

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Гражданка Швейцарии Сабрина Даллафиор вступила в должность генерального директора Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), став первой женщиной на этом посту, говорится в заявлении организации в понедельник.

"Вместе мы продолжим укреплять возможности организации реагировать на сегодняшние вызовы, при этом оставаясь приверженными принципам Конвенции и нашей общей цели достижения мира без химического оружия", - заявила она.

Даллафиор назвала своими приоритетами поддержку соблюдения Конвенции о запрещении химического оружия и сотрудничество со странами-членами ОЗХО.

Государства-участники единогласно избрали Даллафиор новым генеральным директором в ноябре 2025 года. До этого она была послом Швейцарии в Финляндии. За свою 25-летнюю дипломатическую карьеру Даллафиор занимала ряд должностей в сфере разоружения, контроля над вооружениями, нераспространения и международной безопасности.