Главой миссии ОБСЕ в Молдавии может стать американский дипломат Кристофер Смит

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Опытный американский дипломат может возглавить Миссию ОБСЕ в Молдавии. Информация пока не подтверждена на официальном уровне, но многочисленные СМИ в Молдавии пишут, что главой Миссии ОБСЕ в Молдавии в ближайшее время станет Кристофер У. Смит.

С июля 2023 года он занимает пост заместителя помощника госсекретаря США по делам Восточной Европы и региональной политики в Бюро по европейским и евразийским делам госдепартамента США. До этого в 2021-2022 годах курировал восточноевропейское и кавказское направления в аппарате Совета национальной безопасности, в 2022-2023-м был заместителем главы миссии в Киеве, до того служил в Грузии, Турции, Афганистане, на Кипре и в Армении.

В Госдепартаменте он также курировал белорусское направление.

Неоднократно посещал Кишинёв и Тирасполь.

Смит сменит на посту главы Миссии ОБСЕ американского дипломата Келли Кайдерлинг, которая возглавляла Миссию с 2022 года. Она уехала из Молдавии в августе 2025 года, после чего обязанности главы Миссии исполняла Изабелла Хартман.

Миссия ОБСЕ в Молдавии действует с 1993 года, имеет офисы в Кишиневе, Тирасполе и Бендерах.